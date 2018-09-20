Beşiktaş, Negredo'nun takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışlarına hız verdi. İkinci başkan Serdal Adalı'ya golcü konusunda tam yetki verilirken listenin başına dünyaca ünlü bir golcü girdi. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo’yla yollar geçen gün resmen ayrılmıştı.
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Fanatik'in haberine göre; İspanyol futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a gitmesi sonrasında yönetim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
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Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal’ın, bu doğrultuda ilk adayı İngiltere Premier Lig’den bulduğu ortaya çıktı.
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Yönetimin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud’un peşinde olduğu öğrenildi.
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Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki isim için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, yıldız isim ve Chelsea’yi ikna turlarına yakın zaman içerisinde start verecek.
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Başkan Fikret Orman’ın yenilenen yönetiminde İkinci Başkan olarak görev alan Serdal Adalı’nın, forvet transferi konusunda tam yetkili olarak çalışma yürüttüğü kaydedildi.
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Kulüpte daha önce futbol şubesinin başında görev yapıp Ricardo Quaresma’nın transferini gerçekleştiren Adalı’nın, Kartal’ın yeni forvetini de bitirecek isim olduğu kaydedildi.
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Adalı’nın, ilk aday olarak Oliver Giroud’un belirlenmesine ek olarak Avrupa’dan birçok golcü alternatifinin de bulunduğu belirtildi.
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