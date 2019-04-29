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Beşiktaş şampiyonluk için umutlandı

AA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir geride kaldığı zirveye biraz daha yaklaşarak şampiyonluk için umutlandı

Beşiktaş

Ligin ilk iki maçını kazandıktan sonra inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk için mücadelesini bırakmadı ve Medipol Başakşehir'in yaşadığı puan kayıplarıyla zirveye ortak oldu.

MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, bu sezonki 17. galibiyetini aldı. Rakipleriyle 8 kez berabere kalan ve 5 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü galibiyetiyle puanını 59'a çıkardı. Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in Göztepe'ye yenilmesiyle zirveyle puan farkını 3'e kadar düşürdü.

13 PUANLIK FARKTAN ŞAMPİYONLUK İDDİASINA

Beşiktaş, ciddi puan farkını kapatarak şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı takım, topladığı 26 puanla birinci devreyi 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yapsa da 24. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak zirvenin 13 puan gerisine düştü. 25. haftada da puan farkını kapatamayan siyah-beyazlılar, 26. haftadan itibaren özellikle Medipol Başakşehir'in düşüşe geçmesiyle farkı eritmeye başladı. Söz konusu haftada puan farkını 11'e düşüren ve 27. haftayı da böyle geçen Beşiktaş, 28. haftada Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek farkı 8'e indirdi. Bir sonraki maçta aradaki puan farkını 6'ya getiren Beşiktaş, 30. haftada ise Medipol Başakşehir'in mağlubiyetini iyi değerlendirdi ve farkı 3'e kadar düşürdü.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE GALİBİYET POTASINA GELDİ

Beşiktaş, özellikle son 6 maçı kazanarak şampiyonluk potasına girmeyi başardı.

Ligde peş peşe Atiker Konyaspor (3-2),Göztepe (1-0),Çaykur Rizespor (7-2),Medipol Başakşehir (2-1),Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü'nü (4-1) yenen siyah-beyazlılar, 18 puan alarak zirveye daha da yaklaştı.

İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Sezonun ilk yarısında kötü performans gösteren ve 26 puanda kalan Beşiktaş, ikinci yarıdaki başarılı grafiğiyle şampiyonluk için umutlandı.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 33 puanı hanesine yazdırdı.

BURAK YILMAZ FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın şampiyonluk umutlarını artıran isim Burak Yılmaz oldu.

Devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan Burak Yılmaz, attığı gollerle takımının şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlı formayla 12 karşılaşmada görev alan Burak, rakip fileleri 11 kez havalandırarak kısa sürede takımının en golcü ismi haline geldi.

Burak Yılmaz, özellikle son 6 maçta kalitesini konuşturdu ve bu maçların tamamında golünü attı. Beşiktaş'taki ilk 6 maçında 4 gol bulan tecrübeli oyuncu, kritik durumdaki 6 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.

İLK HEDEF GALATASARAY MAÇI

Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk yolunda daha avantajlı hale gelmek için ilk olarak 31. haftada Galatasaray'ı deplasmanda yenmeye çalışacak.

Beşiktaş, daha sonra sırasıyla evinde Aytemiz Alanyaspor ve deplasmanda Trabzonspor maçlarına çıkacak. Ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek siyah-beyazlı ekip, bu maçları kazanarak şampiyonluk için Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kayıplarını bekleyecek.

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