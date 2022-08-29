Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların 7, Sivasspor'un ise 2 puanı bulunuyor.

33. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, bu maçla birlikte 33. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 32 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 16 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 82 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısındaki maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona ermişti.