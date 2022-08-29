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Haberler Futbol Beşiktaş - Sivasspor | CANLI YAYIN Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş - Sivasspor | CANLI YAYIN

Beşiktaş - Sivasspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük karşısında 4-1 gibi net bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar puanını 10'a yükseltmek ve zirveyi yakalamak istiyor. Sivasspor'un ise bu maç öncesinde 2 puanı bulunuyor

Beşiktaş - Sivasspor | CANLI YAYIN Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların 7, Sivasspor'un ise 2 puanı bulunuyor.

GOL: 12' Muleka

SAAT: 21.45
HAKEM: Volkan Bayarslan
VAR HAKEMİ: Serkan Tokat
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında elde etmişti.

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Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltmişti.

NKOUDOU DURDURULAMIYOR

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin Nkoudou üçüncü haftada ikinci golünü atmıştı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmemişti.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren Nkoudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer almıştı.

  • Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş'ın bu rekabet tarihinde üst üste 3+ galibiyet aldığı tek süreç 2014-2016 arasındaki dört karşılaşmalık seride yaşandı.
  • Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup ettiği bir rakibi bulunmuyor (6; Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile eşit). Siyah-beyazlı ekibe konuk olduğu ilk üç maçı kazanan Yiğidolar, daha sonraki 13 ziyaretinden aynı sayıda galibiyet çıkarabildi (3G 3B 7M).
  • Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 11 Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Beşiktaş (5G 5B 1M), son yedi karşılaşmada sırasıyla bir galibiyet ve bir beraberlik aldı (4G 3B). Şubat 2022'den bu yana üst üste iki galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, o dönemdeki ikinci karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

  • Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birinden mağlup ayrılan Sivasspor (3G 2B), tek yenilgisini bu sezon Adana Demirspor'dan aldı. Yiğidolar, 2017/18'den bu yana hiçbir sezonun ilk iki dış saha maçından puansız ayrılmıyor.
  • Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında 3+ gol atan Beşiktaş (4-1 vs Fatih Karagümrük & 3-3 vs Alanyaspor), aynı zamanda Fransız teknik adam yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı son hafta Fatih Karagümrük karşısında oynadı (8).

33. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, bu maçla birlikte 33. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 32 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 16 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 82 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısındaki maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona ermişti.

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