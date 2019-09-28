Çoğunluk sağlanması durumunda 13 Ekim, sağlanamaması durumunda ise 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta adaylar netleşmeye başladı. Siyah-beyazlıların eksi ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin adaylığıyla ilgili ilk açıklama da geldi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, NTV'ye yaptığı açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceğini duyurdu!

Çebi'nin adaylık için çalışmalara başladığını dile getiren Torunoğulları "Ahmet Bey aday olmayı düşünüyor. Ben de ekibinde yer alacağım" dedi.

"BEN DAHİL HERKES ARAŞTIRILSIN"

Mali tabloya dair de konuşan Torunoğulları şunları söyledi:

"Mali tablo çok kötü. Aday olursak kulübün mali yapısını en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Ben dahil herkes araştırılsın, soruşturulsun. Kim ne yapmış, kim nereye ne kadar harcamış, nereden ne almış bakılsın. Ayrıca göreve başlarken ve görevimiz bitince mal beyanı yapalım. Böylece bazı problemleri ortadan kaldırabiliriz"

" FİKRET ORMAN ADAY OLSA BİLE..."

Fikret Orman aday olsa bile Ahmet Nur Çebi’nin seçime girebileceğini dile getiren Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamayı 1 hafta içinde yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.