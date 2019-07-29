Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş'a iki kötü haber peş peşe geldi.
Kara Kartal'da ilk olarak tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda daha sonra yapılan açıklamada Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
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