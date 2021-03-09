Süper Lig'de cuma günü Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle dünkü idmanda da yer almadı. Devre arasında Everton'dan kiralanan tecrübeli golcünün kemik ödemi henüz iyileşmezken Başakşehir ile oynanacak lig maçında kadroda olmasının zor olduğu ifade edildi. Tosun Paşa'nın haftaya salı günü Türkiye Kupası'nda yine Başakşehir ile oynanacak maça yetişmesi bekleniyor.

Cenk'ten kupada faydalanmayı isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ı ise Fenerbahçe derbisi öncesi dinlendirmeyi planlıyor.