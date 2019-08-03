Beşiktaş'ta 2019 yılı Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirildi. 947 kişinin oy kullandığı divan kurulu başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemlerinin saat 17:00'de tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi. Kullanılan 947 oyun 626 oy alan Tevfik Yamantürk yeniden Divan Kurulu Başkanı oldu. Aday olan diğer isimlerden Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt 29 oy alırken 6 oy ise geçersiz sayıldı.

TEVFİK YAMANTÜRK: "İSTANBUL'UN ANAHTARINI VERSELER KABUL ETMEM"

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, "Gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı, İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem" şeklinde konuştu.