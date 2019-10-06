Lige kötü başlangıç yapan Beşiktaş, 23 Ağustos'taki Göztepe galibiyetinden sonraki ikinci 3 puanını, 7. haftada Alanyaspor karşısında aldı. Siyah-beyazlılar galibiyete Burak Yılmaz ve Diaby'nin golleriyle uzanırken bir süredir protestolar yapan taraftar ile futbolcular arasındaki gerilim de 3 puanla son buldu.

Geçen hafta ıslıklanan Lens oyundan çıkarken taraftarlar Hollandalı yıldızı alkışladı. Lens de alkışlarla taraftara karşılık verdi.

2-0'lık galibiyetin ardından ise maçın son düdüğüyle birlikte taraftar takımı alkışlarken futbolcular içeriye yöneldi. Taraftar futbolcuları tribünlere çağırırken takım da taraftarın isteğini kırmadı ve geri döndü.

3 puanı getiren golleri atan Burak Yılmaz, yeni transfer Diaby'ye üçlü çektirmeyi gösterdi.

Futbolcular daha sonra da eski açık tribününe hareketlenirken bir süredir tepkilerin odağındaki Caner Erkin de üçlü çektirdi.