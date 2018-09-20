Beşiktaş, I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını konuk ediyor... Siyah-beyazlılar, Sarpsborg müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 211. sınavını veriyor. Beşiktaş'ın bu önemli mücadelesinde Şenol Güneş, maçın ilk 11'ini de belirledi.

Beşiktaş, Sarpsborg karşısında sahaya Karius, Gökhan, Roco, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Larin 11'iyle çıkacak. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre, 15 Mayıs 2016'dan bu yana ilk kez Beşiktaş formasıyla bir maça ilk 11'de başlıyor! 2015-16 sezonunda Osmanlıspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta Gökhan bu maçta bir asist yapmıştı ve ertesi sezon Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a kiralanmıştı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu burada toplamda 8 maça çıkarken geçirdiği diz operasyonunun ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Gökhan, geçen sene Beşiktaş'a geri dönmüş ve Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilmişti. Yıldız futbolcu bu sezon ise B36 Torshavn ve Partizan maçlarında süre alabilmiş, B36 Torshavn maçında bir de asist yapmıştı.

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