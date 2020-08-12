Yeni sezon hazırlıklarına start veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesi, Kevin Prince Boateng'in de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılması üzerine forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar üç isim ile yakından ilgileniyor.

İLK ADAY CISSE

Beşiktaş'ta ilk aday Aytemiz Alanyaspor forması altında bu sezon 22 gol atan Papiss Cisse. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'nın başında olduğu dönemde birlikte çalıştığı Senegalli forvetin bonservisinin elinde olması siyah beyazlı yönetimi cezbediyor. Akdeniz ekibi ile kontrat yenilemeyen Cisse'nin tek dezavantajı olarak ise 35 yaşında olması görülüyor.

BALOTELLI ÇEKİNCESİ

Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer aday dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli. Bonservisi Bresc bulunan İtalyan golcünün her gittiği takımda disiplin sorunu yaşaması ve yüksek maliyeti siyah beyazlılar bu transfer operasyonunda biraz temkinli davranmaya itiyor. Ancak Balotelli'nin kalitesi ve deneyiminin takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.

PLASE ZE LUIS

Beşiktaş, Porto'nun kadrosunda yer alan Ze Luis ile de yakından ilgileniyor. Siyah beyazlılar bu sezon Portekiz Ligi'nde 19 maçta 7 gol atan 29 yaşındaki forveti 1 yılılığına kiralamayı düşünüyor... Ancak oyuncuyu satmak isteyen Porto'nun bu öneriye şimdilik sıcak bakmadığı kaydedildi.