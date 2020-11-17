Kurtarıcı ikili! 0:00 / 0:00

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Biri kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, elde kalan isimlerle zorlu maçın kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların TFF'ye yaptığı "Karantina 10 güne indirilsin" başvurusu reddedilirken karantinadaki isimlerin Başakşehir karşısında forma giyme olasılığı da kalmadı. Tüm bu gelişmelerin ardından teknik heyetin gözü de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Adem Ljajic ile sakatlıktan yeni kurtulan Kevin N'Koudou'ya çevrildi.

LJAJIC TOPARLANIYOR

Bu sezona oldukça kötü başlayan ve son 3 maçta kulübeden kurtulamayan Adem Ljajic, son dönemde isteksiz tavırları ve özel hayatıyla gündem olmuştu. Ancak takımdaki koronavirüs vakalarının ardından Sırp yıldızın Başakşehir karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli arayı iyi değerlendiren Ljajic'le teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özel olarak ilgilendiği ve bu şansı iyi kullanması yönünde uyarıldığı ifade edildi.

N'KOUDOU SONUNDA DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta bu sezon sadece PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında görev alan ve sonrasındaki 9 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kevin N'Kouodu da Başakşehir maçında kadroda yer alacak. 2.5 ay süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Yalçın'ın sakatlıktan yeni kurtulan bir başka kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin yerine N'Koudou'ya şans vermeye sıcak baktığı kaydedildi. N'Koudou süre alması halinde Süper Lig'de bu sezon ilk kez ter dökecek.