Beşiktaş'ta transferi 2 milyon Euro'luk imza parası nedeniyle yılan hikayesine dönen Ajdin Hasic'te sorun çözüldü. TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. 10 numara ve kanat pozisyonunda oynayan Boşnak futbolcunun lisansının yarın çıkacağı ifade edildi.
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