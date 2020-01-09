Beşiktaş'ta Ljajic şoku!

Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş'ta korkutan bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların bugün yaptığı idmanda Adem Ljajic sakatlandı. Çalışmayı yarıda bırakan Sırp yıldızın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak. TRT Spor'a konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusunun durumu ile ilgili "Aşil tendonunda sorun yok, ayak iç bilek bağları kontrol edilecek belki orada bir problem olabilir ama çok ciddi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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