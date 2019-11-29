Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sakatlanıp ilk yarıyı kapatması canları sıkarken Enzo Roco, Slovan Bratislava karşısındaki performansıyla güven verdi. Bu sezon 4. kez ilk 11'de başlayan Şilili stoper, savunmada dikkatli bir oyun ortaya koyarken 75. dakikada skora dengeyi getiren golü de kaydetti. Victor Ruiz'in yokluğunda Süper Lig'de ilk yarının son 5 haftasında büyük görev düşecek olan Roco, mücadeleyi 5 hava topu kazanma, 2 top çalma, 6 uzakalaştırma ve 4'te 2 şut isabetiyle tamamladı.