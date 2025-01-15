Beşiktaş'ta Romulo görüşmesi!

TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.

Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo’nun 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor.