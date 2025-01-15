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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Romulo görüşmesi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Romulo görüşmesi!

        Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına giren Romulo'nun temsilcisi, siyah-beyazlılar da dahil olmak üzere Brezilyalı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı. Ayrıca İzmir ekibi de kiralık olarak takımda yer alan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:42
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        Beşiktaş'ta Romulo görüşmesi!
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        TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

        Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

        Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.

        Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

        Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo’nun 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor.

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