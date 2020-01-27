Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak son 5 maçta 4. yenilgisini alan Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edilirken resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Kartal'ın efsane isimlerinden olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü olarak kulübede yer alacak.

SPORTİF DİREKTÖR İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör kadar merak edilen bir diğer konu ise sportif direktörlük pozisyonu. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Sportif direktörlük oluşumunu destekliyoruz" sözleriyle yönetimin bu konudaki fikrini net olarak ifade etmişti. Siyah-beyazlıların sportif direktör için adayları, Samet Aybaba ve Mircea Lucescu olurken son karar yapılacak görüşmelerin ardından verilecek.