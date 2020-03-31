Loris Karius'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sinan Bolat'tan bir açıklama geldi. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, isim vermeden Türkiye'den teklifler aldığını doğruladı. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Sinan'la henüz ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.