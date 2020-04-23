Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve futbolcularla indirim konusunda temaslara başlayan Beşiktaş'ta en yüksek maaş alan isimlerden birisi olan Domagoj Vida için flaş bir iddia geldi. Hırvatistan basını, Kartal'ın tecrübeli futbolcuyu satmak istediğini yazdı. Sportske kanalı, tecrübeli stoperin en büyük talibinin Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in takımı West Bromwich olduğunu kaydederken liglerin tamamlanmasının ardından sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.