Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar iki golü de rakibinin taç atışları sırasında hakeme yaptığı itiraz sonrası yedi.



Beşiktaşlı oyuncular, 44. dakikada yedikleri gol sonrası hakem Bülent Yıldırım'a uzun süre itirazda bulundu.

Beşiktaş atağında Galatasaray yarı alanında taca çıkan topu kullanmak isteyen ve bu nedenle duraklayan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ın ani atağında kalesinde golü gördü. Caner Erkin'in içinde bulunduğu pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular, tacın kendi lehlerinde olması gerektiği yönünde orta sahada hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki göstererek oyunu başlatmadı.

Santrada topa gelişi güzel vuran Gökhan Gönül, bu hareketinden dolayı sarı kart gördü. Gelen topu tepkili bir şekilde uzaklaştıran Adem Ljajic de aynı şekilde cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, uzun süreli itirazlarının ardından oyunu yeniden başlattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kenar yönetimi, oyuncuların sakinleşmesi için uyarılarda bulundu. Güneş'in özellikle Caner'i sert bir dille uyarması dikkati çekti.

Bu arada siyah-beyazlılarda maçın ilk yarısında ayrıca Jeremain Lens, Caner Erkin ve Domagoj Vida da sarı kart gördü.

Maçın ilk yarısında tacın kendi lehlerine olduğu gerekçesiyle duraklayan siyah-beyazlılar, 55. dakikadaki golde ise rakibin taç atışı sırasında savunmada yerleşmekte gecikti ve kalesinde golü gördü.