İHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacağı öne sürülmüştü.

Haberde Beşiktaş'ın karşılaşmanın başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe göstereceği ve, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacağı iddia edilmişti.

Kara Kartal'ın başvuru süresi geçtiği için TFF'ye bu kondua herhangi bir başvurusunun olmayacağı öğrenildi.