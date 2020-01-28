Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir."

Göztepe'nin attığı ikinci gol öncesinde kural hatası olduğu şeklinde görüş belirten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe mücadelesinin ardından açıklama yapmış ve "Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor, federasyon ne yapacak, Merkez Hakem Kurulu ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Göztepe'nin 45+2. dakikada Borges ile bulduğu 2. golden önce Tyler Boyd'un sakatlığı sırasında topa son dokunan isim Beşiktaşlı olmasına rağmen oyunu durduran Hüseyin Göçek, topu orta alanda Göztepeli oyuncular vererek oyunu başlatmış, bu pozisyonun devamında Göztepe serbest vuruş kazanarak golü getiren orta açılmıştı.

Yeni kurallar gereği, oyun durduğunda pozisyon tekrar topun bulunduğu son yerden değil, topa sahip olan son takımın bulunduğu yerden, son oynayan takımın vuruşuyla başlıyor.