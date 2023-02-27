Dünya konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş taraftarı sahaya oyuncak fırlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş taraftarı sahaya oyuncak fırlattı

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Tribünleri dolduran taraftarlar depremden etkilenen çocukları unutmadı. Maçın 4.17 dakikasında sahaya peluş oyuncuklar atıldı. Dünya basını da Beşiktaş tribünlerinin yaptığı bu anlamlı hareketi manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınında Beşiktaş tribünleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Tuttomercato (İtalya): 'Türk dayanışması' isimli başlıkla verilen haberde, ''Türkiye'yi sarsan deprem sonrası çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce pelüş hayvan ve oyuncak tribünlerden sahaya uçtu'' ifadeleri kullanıldı. 
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    ESPN: Güzel oyun. Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve pelüş hayvanlar fırlattı.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Sportface (İtalya): ''Beşiktaş , depremden sonra ilk kez ligde oynamaya döndü ve taraftarlar dayanışma göstergesi olarak korkunç olaydan etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak ayılar attı.''
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    TuttoNapoli (İtalya): ''Bir kez olsun, bir futbol maçının yarıda kesilmesi olumlu bir haber oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan maçta, taraftarların Türkiye'yi yıkan depremin ardından yerinden edilen çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce pelüş hayvan ve oyuncağı tribünlerden sahaya attı.''
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Reuters: Beşiktaş taraftarları, Pazar günü oynanan Antalyaspor maçında Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen çocuklara bağışlamak için binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    CBS Sports Golazo: Güzel oyun!
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    ABola (Portekiz): Gözyaşları içinde! Beşiktaş - Antalyaspor maçında futbol arka planda kaldı. Yıkıcı depremlerin ardından çok sayıda çocuğa yönelik taraftarların dayanışma jesti olarak binlerce oyuncak tribünlerden sahaya uçtu.

     
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Lega Serie A (İtalya): Hayat spordan fazlasıdır. Depremden etkilenen çocuklar anısına iç açıcı bir jest gerçekleşti
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Ojogo (Portekiz): Taraftarlar futbolu bir an için unutup, ülkeyi kasıp kavuran depremlerin mağduru çocuklar için büyük bir dayanışma jesti yaparak sahaya oyuncak fırlattı.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Newsjani (ABD): Futbol, depremin olduğu saat olan 4:17'de binlerce taraftarın oyuncaklarını sahaya fırlatması için durduruldu.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    EuroFoot: Mutlaka izlenmeli.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Football Talk: Büyük jest
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Lequipe (Fransa): Beşiktaş taraftarları depremzedeler anısına sahaya binlerce oyuncak fırlattı.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Lavanguardia (İspanya): Beşiktaş stadında taraftarlar insanlık dersi veriyor. Binlerce taraftar maçın 4.17. dakikasında sahaya oyuncak bebekler ve oyuncak ayılar fırlattı. Bu dayanışmayla hayatta kalanlara ulaşmayı amaçlıyorlar.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Mundodeportivo (İspanya): Beşiktaş stadına pelüş yağmuru! Türk takımının taraftarları, Antalyaspor maçında depremden etkilenen çocuklara bağışlamak için binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı.

     
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Futbolred (İspanya): Türkiye'de duygusal jest: Beşiktaş maçında pelüş hayvan yağmuru. Çimlere düşen oyuncak bebeklerin sayısı o kadar fazlaydı ki, her iki takımın oyuncuları da gözlerinde yaşlarla, Beşiktaş yetkililerine yardım etmek zorunda kaldı. Çok heyecan vericiydi.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Voetbal International (Hollanda): Türkiye'de duygusal görüntüler: Ülkedeki depremler on binlerce can aldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçı tam depremin yaşandığı saat olan 4.17'de durdurdu.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    Voetbalkrant (Hollanda): Yürekleri ısıtan jest: 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli deprem tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu arada Türkiye Süper Ligi yeniden başladı ve Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklar için harika bir jest hazırladı.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

    GOAL (İngiltere): Binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı: Pazar günü Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden aldıkları hediyeleri sahaya fırlatırken, spor bir kez daha üzerine düşeni yapıyor.
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
  • Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.