Dünya konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş taraftarı sahaya oyuncak fırlattı

TuttoNapoli (İtalya): ''Bir kez olsun, bir futbol maçının yarıda kesilmesi olumlu bir haber oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan maçta, taraftarların Türkiye'yi yıkan depremin ardından yerinden edilen çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce pelüş hayvan ve oyuncağı tribünlerden sahaya attı.''