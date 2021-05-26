Beyaz Saray'dan UFO yorumu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında son zamanlarda çıkan UFO haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu.

Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ​​​​​​​ve raporu beklediklerini kaydetti.

PENTAGON: GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ

ABD'nin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere Pentagon'dan açıklama gelmişti. Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etmişti.

ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.

Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, "Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası" dedi.