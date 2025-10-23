Beyazıt Öztürk'ten özel heykel

Beyazıt Öztürk, çağdaş sanata odaklanan ve kültürel üretimi uzun süredir destekleyen Borusan Otomotiv için özel bir heykel tasarladı. Yaklaşık 1.60 metre boyutundaki eser, İstinye Borusan Otomotiv showroom’unda kalıcı olarak sergileniyor.

Art IV Gallery Project, projenin danışmanlığını ve sanatçı iletişimini üstlenerek süreci yönetti. Proje fikri, Art IV Gallery Project tarafından geliştirilmiş olup, kurucusu Eda Kırlangıç tarafından Borusan Otomotiv yönetimine sunuldu. Art IV Gallery Project, iş birliği sürecinin temellerini atarak Borusan Otomotiv ekibinin katkılarıyla eserin hayata geçirilmesini sağladı.

Beyazıt Öztürk - Eda Kırlangıç

Projede, Beyazıt Öztürk’ün tek eserlik heykel çalışmasının üretimi, Borusan Otomotiv ekibiyle birlikte yürütüldü. Bu çalışma, sanatçının ilk kez kurumsal bir markanın mekanında sergilenen heykel projesi olma özelliğini taşıyor.

Borusan Otomotiv, temsil ettikleri otomobil markalarının katkılarıyla sanata her zaman yakın bir kurum olarak öne çıkıyor. Kurum, daha önce distribütörü oldukları otomobil markalarının Art Car Koleksiyonu eserlerini Türkiye’ye getirerek, sanatın otomobille birleştiği projelerde yer aldı. Ayrıca, Contemporary İstanbul gibi önemli çağdaş sanat platformlarında çoğu kez sponsorluklarıyla yer alarak, sanatı desteklemeye devam etti.