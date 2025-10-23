Beyazıt Öztürk'ten özel heykel

Beyazıt Öztürk’ün eseri, çağdaş sanat ile kurumsal yapıların kurduğu diyaloğa dikkat çeken özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Eser, kurumun sanata bakış açısını ve kültürel üretime verdiği önemi yansıtırken; sanatseverlere, Türkiye’de sanata uzun vadeli katkı sunan kurumların vizyonunu deneyimleme imkânı tanıyor.
Art IV Gallery Project, projeyi “sanat ile kurumsal yapıların aynı vizyonda buluştuğu örnek bir iş birliği” olarak değerlendiriyor. Bu özel proje, sanatçı ile kurum arasındaki iş birliğinin etik, profesyonel ve sürdürülebilir bir model olarak kayda geçmesini sağladı. Sanatın kurumsal alanlarda görünürlüğünü artırmaya yönelik bu tür çalışmalar, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.