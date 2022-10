Beyni mutluluk için eğitmenin 6 yolu

Mutluluk kavramı asla diğer insanlardan bağımsız düşünülemez. Çoğu zaman mutluluğumuza açılan kapı başkalarından duyduğumuz bir söz ya da karşılaştığımız bir hareketle aralanabilir. Fakat tüm dış uyaranları en asgariye indirip kendi mutluluğumuzu elde etmemiz de çok zor değil. Mutluluk geliştirebileceğimiz bir alışkanlıktır ve beyni mutluluk için eğitebilmenin yolları ise şöyle;

1. Kendinize şunu sorun: "Olumlu düşünüyor muyum?"

Kendinize düzenli olarak olumlu düşünüp düşünmediğinizi sormak, olumluya odaklanmayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Bu harika bir ilk adım.

2. Mutlu kelimelerden bir liste yapın

Sadece olumlu ve mutlu kelimelerden oluşan bir liste ezberlemek, pozitif düşünmenizi sağlayacaktır. Bunun nedeni, beyninizi olumlu sözcükleri sık sık kullanmaya zorladığınızda, bu sözcükleri (ve temel anlamlarını) beyninizde daha erişilebilir, daha bağlantılı ve daha kolay etkinleştirirsiniz. Böylece hafızanızdan bir kelime veya fikir almaya gittiğinizde, olumlu olanlar daha kolay ön plana çıkabilir. (Örnek mutlu kelimeler: kahkaha, mutluluk, sevilmek, gülümsemek, keyif, rahatlık, huzur, kahve, sağlık vb.)

3. Kendinize mutlu anlar için hatırlatıcılar oluşturun

Beyniniz olumlu kelimeler için güçlü sinir ağları oluşturduğunda, beyninizden olumlu bilgileri yeni şekillerde kullanmasını isteyerek bu ağları genişletmeye çalışın. Örneğin; işlerinizin yoğunluğuna rağmen bir şekilde fırsat yaratıp, bir yandan aklınız bitmesi gereken işlerinizdeyken diğer yandan ailenizle kahvaltı yaptığınız esnada masadaki ekmek kırıntılarını yemeye gelen bir serçe sizi o an mutlu edebilir. Daha sonra her serçe gördüğünüzde o an yaşadığınız mutluluk aklınıza gelebilir ve hayatı ertelememeniz gerektiği, anı yaşamanın ve ailenin önemini hatırlayabilirsiniz. Bunun gibi mutlu olduğunuz her anı bir sembolle kendinize hatırlatmaya ve bu anları çoğaltmaya çalışın.

4. Minnettarlığı günlük bir uygulama haline getirin

Şükran duymak olumlu bir zihniyete açılan en basit kapıdır. Her sabah uyandığınızda, yataktan kalkmadan önce şükredeceğiniz üç şeyi zihninizde sıralayın. Şükredecek şeyleri düşünmeye çalışmak bile beyninizin mutluluk kimyasalları olan serotonin ve dopamin seviyesini artırır.

Araştırmalar minnettarlık uygulamasının uykusuzluk sorununu çözebileceğini, empatiyi artırıp ağrıları azaltabileceğini, benlik saygısını ve zihinsel dayanıklılığı artırabileceğini gösteriyor.

5. Mutluluk kumbarası oluşturun

Her gün birkaç dakikanızı ayırarak o gün sizi mutlu eden bir olayı ya da bir kişiyi detaylarıyla yazın. Bunu günlük tutmak gibi de düşünebilirsiniz ama tek bir farkla burada sadece mutluluklarınıza yer verin. Ve yazdıklarınızı kendiniz için hazırladığınız bir kavanozda biriktirin. Dilerseniz ara ara kavanozun içerisinden o küçük kağıtları çıkarıp okuyarak tekrar mutlu olabilirsiniz.

6. Küçük ya da büyük demeden tüm başarılarınızı kutlayın

Önce kendinizi tebrik ederek başlayın mutlu olmaya. Yaptığınız her olumlu ve başarılı iş için kendinizi tebrik edin. Mesela yukarıda verdiğimiz listeyi eksiksiz yapabildiğiniz için kutlamakla başlayabilirsiniz. Elbette eksikleriniz olacaktır ama yol boyunca küçük başarıların tadını çıkardığınızdan emin olmak, kendinizi mutlu etmenin en emin yollarından biridir. Bu yapacağınız küçük kutlama serotonin ve dopamin seviyenizi de olumlu etkileyecektir.