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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'a yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek

        İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:50
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        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırılara İsrail'in verdiği tepkinin "Ortadoğu'yu değiştireceğini" söyledi.

        Netanyahu "Daha yeni başladı" diye ekledi.

        Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Hamas füzelerinin ilk vurduğu güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu belirtildi. Konuşmanın detayları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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