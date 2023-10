Hamas'ın rehin aldığı İsraillilerin kimliği ve akıbeti hakkında neler biliniyor?

Hafta sonu İsrail'de çok sayıda kişinin Hamas üyeleri tarafından yakalandığı açıklandı.

İsrail Gazze'ye götürülen rehinelerin tam sayısını belirlemek için çaba harcadığını ifade etti.

Şu anda Gazze'nin çeşitli yerlerinde tutulan İsraillilerin hepsinin kimliği bilinmiyor. Ancak yayınlanan videoların bazı rehine yakınları tarafından tespit etmesi sonucu birkaçının kimliği açıklandı.

MÜZİK FESTİVALİNDE REHİN ALINANLAR

İsrail'de Gazze Şeridi'nin yakınlarındaki Negev Çölü'nde düzenlenen Nova Müzik Festivali'ne katılan yüzlerce kişinin kendilerini araçlarla takip eden Hamas üyelerinden kaçmaya çalıştığı anlar ilk paylaşılan videolar arasındaydı.

REKLAM

Hamas üyelerinin 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlarında paraşütle Nova Müzik Festivali'ne indiği, burada yüzlerce kişinin kaçtığı en az 260 kişinin de öldürüldüğü ortaya çıktı.

Paylaşılan videolarda en dikkat çeken İsrailli bir kadın ile erkek arkadaşının kaçırıldığı anlardı. Ailesi videodan tespit ettikleri kadının İsrailli Noa Argamani olduğunu açıklarken erkek arkadaşının kimliğini ise Avinatan Or olarak açıkladı. Videoda Argamani bir motosikletin arkasına yüklenip uzaklaştırılırken, erkek arkadaşı Or yakalanıp elleri arkasında yürümeye zorlanırken görülüyordu.

Noa Argamani'nin oda arkadaşı Amir Moadi CNN'e "Size bu kadar yakın olan ve bu kadar çok şey bildiğiniz birinin size bu şekilde davranıldığını görmek çok zor" derken genç kadının ailesi kızlarının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

REKLAM

Yakınlarının bildirdiğine göre Or ve Argamani, rehin alınmadan önce militanlardan saklanmaya çalışıyorlardı. Facebook'ta yayınlanan WhatsApp mesajlarına göre Or, bir arkadaşıyla konumunu paylaşarak İsrail askerlerine kendilerini kurtarmaları için yalvardı. Or, "Ben ve Noa burada saklanıyoruz. Onlara, saklanan insanları bulup linç eden 20 kişilik bir çetenin olduğunu söyleyin" dedi. Or'un son mesajı bu olurken, mesajlara sabah 10 civarında yanıt vermeyi bıraktı.

Argamani'nin kuzeni Ravid Ohad ise The Times'a, aile üyelerinin "iPhone'umu Bul" uygulamasını kullanarak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Gazze'ye kadar olan yerini tespit edebildiklerini ancak sonrasında daha fazla bilgi alamadıklarını söyledi.

CNN tarafından doğrulanan başka bir videoda, festivalde bulunan baygın bir kadının Hamas üyeleri tarafından bağırdığı sırada sergilendiği görüldü.

Kadının kimliğinin Alman-İsrail vatandaşı Shani Louk olduğunu doğruladı. Kuzeni Washington Post'a Louk'un müzik festivaline katıldığını doğrularken nerede olduğunun veya durumunun bilinmediği belirtildi. Louk'un kuzeni Washington Post'a "Onu dövmelerinden tanıdık ve uzun rastalı saçları vardı. Umudumuz hala var" dedi.