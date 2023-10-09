Hamas'ın rehin aldığı İsraillilerin kimliği ve akıbeti hakkında neler biliniyor? Hamas, Cumartesi açıkladığı 'Aksa Tufanı Operasyonu' sonrasında yüzlerce İsrailliyi rehin aldığını ve Gazze'de farklı noktalarda tuttuğunu açıkladı. Rehin alınan İsraillilerin tamamının kimlikleri henüz belirlenmezken, bazılarının kimliği ailelerin videolardan yakınlarını tespit etmesi ile sağlandı.

Hafta sonu İsrail'de çok sayıda kişinin Hamas üyeleri tarafından yakalandığı açıklandı.

İsrail Gazze'ye götürülen rehinelerin tam sayısını belirlemek için çaba harcadığını ifade etti.

Şu anda Gazze'nin çeşitli yerlerinde tutulan İsraillilerin hepsinin kimliği bilinmiyor. Ancak yayınlanan videoların bazı rehine yakınları tarafından tespit etmesi sonucu birkaçının kimliği açıklandı.

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"TARİHİMİZDE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY" Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht Pazar günü CNN'e ordunun misilleme olarak Gazze'ye hava saldırıları başlatmasıyla durumun ne kadar karmaşık olduğunu vurguladı. Esir tutulanlar arasında 'sivillerin, çocukların ve yaşlıların da bulunduğunu ifade edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, CNN'den Wolf Blitzer'e "Bu kadar çok İsrail vatandaşının bir terör örgütünün elinde olması tarihimizde eşi görülmemiş bir şey" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları ise yoğun olarak devam ediyor. REKLAM

MEKSİKA, BREZİLYA, ABD VATANDAŞLARINDAN DA REHİN ALINANLAR VAR İsrailli esirlerin yanı sıra rehin alındığına inanılan başka milletlerden de kişiler var. Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Pazar günü yaptığı açıklamada, biri kadın diğeri erkek iki Meksika vatandaşının Hamas tarafından muhtemelen rehin alındığını söyledi. Brezilyalı yetkililere göre en az 3 Brezilya vatandaşı da kayıp. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da açıklamasında "Ölenler arasında çok sayıda Amerikalının da olduğuna dair raporlar aldık. Bu raporları doğrulamak için çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda Amerikalıların rehin alındığına dair de raporlar var" diye konuştu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, bölgedeki İsrail saldırılarının rehineleri etkileyebileceği konusunda uyardı ve Sözcü Ebu Ubeyde 'rehinelerin Gazze Şeridi'ndeki tüm alanlarına dağıtıldığını' söyledi. REKLAM İsrail topraklarına düzenlenen saldırıda bir İsrail askerinin savaş esiri olarak alınmasının üzerinden 17 yıldan fazla zaman geçti. Ve İsrail, 1948'den bu yana askeri üslere, kasabalara bu tür bir sızma yaşamamıştı. İşte Hamas'ın rehinelerden bazıları hakkında bilinenler...

MÜZİK FESTİVALİNDE REHİN ALINANLAR İsrail'de Gazze Şeridi'nin yakınlarındaki Negev Çölü'nde düzenlenen Nova Müzik Festivali'ne katılan yüzlerce kişinin kendilerini araçlarla takip eden Hamas üyelerinden kaçmaya çalıştığı anlar ilk paylaşılan videolar arasındaydı. REKLAM Hamas üyelerinin 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlarında paraşütle Nova Müzik Festivali'ne indiği, burada yüzlerce kişinin kaçtığı en az 260 kişinin de öldürüldüğü ortaya çıktı. Paylaşılan videolarda en dikkat çeken İsrailli bir kadın ile erkek arkadaşının kaçırıldığı anlardı. Ailesi videodan tespit ettikleri kadının İsrailli Noa Argamani olduğunu açıklarken erkek arkadaşının kimliğini ise Avinatan Or olarak açıkladı. Videoda Argamani bir motosikletin arkasına yüklenip uzaklaştırılırken, erkek arkadaşı Or yakalanıp elleri arkasında yürümeye zorlanırken görülüyordu. Noa Argamani'nin oda arkadaşı Amir Moadi CNN'e "Size bu kadar yakın olan ve bu kadar çok şey bildiğiniz birinin size bu şekilde davranıldığını görmek çok zor" derken genç kadının ailesi kızlarının serbest bırakılması için çağrıda bulundu. REKLAM Yakınlarının bildirdiğine göre Or ve Argamani, rehin alınmadan önce militanlardan saklanmaya çalışıyorlardı. Facebook'ta yayınlanan WhatsApp mesajlarına göre Or, bir arkadaşıyla konumunu paylaşarak İsrail askerlerine kendilerini kurtarmaları için yalvardı. Or, "Ben ve Noa burada saklanıyoruz. Onlara, saklanan insanları bulup linç eden 20 kişilik bir çetenin olduğunu söyleyin" dedi. Or'un son mesajı bu olurken, mesajlara sabah 10 civarında yanıt vermeyi bıraktı. Argamani'nin kuzeni Ravid Ohad ise The Times'a, aile üyelerinin "iPhone'umu Bul" uygulamasını kullanarak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Gazze'ye kadar olan yerini tespit edebildiklerini ancak sonrasında daha fazla bilgi alamadıklarını söyledi. CNN tarafından doğrulanan başka bir videoda, festivalde bulunan baygın bir kadının Hamas üyeleri tarafından bağırdığı sırada sergilendiği görüldü. Kadının kimliğinin Alman-İsrail vatandaşı Shani Louk olduğunu doğruladı. Kuzeni Washington Post'a Louk'un müzik festivaline katıldığını doğrularken nerede olduğunun veya durumunun bilinmediği belirtildi. Louk'un kuzeni Washington Post'a "Onu dövmelerinden tanıdık ve uzun rastalı saçları vardı. Umudumuz hala var" dedi. REKLAM

SINIR BÖLGELERİNDEN KAÇIRILANLAR İsrail Sınır Toplulukları IDF Sözcüsü Brig, Hamas üyelerinin sınır bölgesi Be'eri'de ve Gazze'nin 32 kilometre doğusundaki Ofakim kasabasında birçok kişiyi rehin aldığını söyledi. General Daniel Hagari televizyonda yaptığı konuşmada, her iki toplumda da üst düzey komutanların görev yaptığı özel kuvvetlerin bulunduğunu ve çatışmaların 22 noktada devam ettiğini söyledi. Be'eri sakinleri ülkenin Kanal 12 televizyonuna, saldırganların kapı kapı dolaşarak evlerine girmeye çalıştıklarını söyledi. REKLAM İsrailli bir anne CNN'e, evde yalnız olan 16 ve 12 yaşlarındaki çocuklarıyla telefonda görüştüğünü, dışarıda silah sesleri duyulduğunu ve içeri girmeye çalışan insanları duyduğunu söyledi. Daha sonra telefonda kapının kırıldığını duydu. İsrailli anne açıklamasında "Teröristlerin çocuklarımla Arapça konuştuğunu duydum. En küçükğüm onlara 'Gitmek için çok gencim' dedi ve telefon kapandı, hat kesildi. Bu onlardan son haber alışımdı" dedi. Bir başka İsrailli baba ise karısının ve küçük kızlarının Nir Oz'u ziyaret ederken kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Eşini, bir grup insanın Hamas militanları tarafından bir kamyonun arkasına yüklendiği bir videoda tanıdığını söyledi. Baba Yoni Asher "Rehinelerle ilgili durumun ne olduğunu bile bilmiyorum, durum pek de iyi görünmüyo" derken eşinin telefonunu takip ettiğini ve telefonun Gazze'de olduğunu öğrendiğini söyledi. Kadın ve çocuklarının akıbeti bilinmiyor. Gazze'de çekilen bir başka videoda çıplak ayaklı bir kadın, silahlı bir adam tarafından cipin bagajından çekilip zorla arabanın arka koltuğuna oturtulurken görülüyor. Cipin aynı zamanda IDF plakasına sahip olması da cipin çalınıp Gazze'ye getirilmiş olabileceği iddiasını güçlendirirken, genç kadının kimliği hakkında bir bilgi bulunmuyor. REKLAM

ASKERLER Hamas Sözcüsü Abu Obaida, Telegram'daki bir gönderisinde "Filistinli mahkumlarımıza ve halkımıza, El Kassam Tugayları'nın ellerinde düzinelerce esir subay ve askerin bulunduğunun müjdesini veriyoruz. Güvenli yerlerde ve direniş tünellerinde güvence altındalar" denildi. Hamas'ın resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan video, iki askerin ele geçirilmiş bir tanktan çıkardıklarını gösteriyor. Askerlerden birinin militanlar tarafından yere atılıp tekmelendiği görülürken, ikinci askerin ise Hamas üyeleri tarafından götürüldüğü görülüyor. Üçüncü bir askerin ise tank hattının yakınında yerde hareketsiz yattığı görülüyor. 3 askerin şu anda nerede olduğunu veya durumunu bilmiyor. REKLAM Hamas üyelerinin bir süre sonra dördüncü bir İsrail askerini tanktan çıkardıkları görülüyor. Bu askerin de akıbeti hakkında bilgi bulunmuyor.

HAMAS: TÜM FİLİSTİNLİLERİN İADE EDİLMESİNE YETECEK KADAR İSRAİLLİ REHİNİMİZ VAR Öte yandan Hamas yetkilileri rehinelere yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun başında açıklamalarda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'deki hapishanelerde bulunan tüm Filistinlileri serbest bıraktıracak kadar İsrailli rehinemiz var" denildi. İstail'den ise rehinelerin tespiti ve kurtarılması için çalışmaların sürdüğü açıklaması geldi. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. 'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü! Haberi Görüntüle 500'den fazla hava saldırısı! Haberi Görüntüle