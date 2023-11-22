ABD-Kanada sınırında patlama!

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

BAZI SINIR KAPILARI KAPATILDI

ABD-Kanada sınırındaki aracın infilak etmesi nedeni ile soruşturma başlatıldı. New York Valisi bölgeye gidiyor. Patlama nedeniyle iki ülke arasında bazı sınır kapıları tedbiren kapatıldı.

FBI'DAN AÇIKLAMA

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

New York, Niagara Şelalesi'ndeki Rainbow Köprüsü'ndeki araç patlamasına bir bombalı aracın neden olduğu ve terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın bildirdiğine göre arabadaki patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Çınar şu bilgileri aktardı:

ABD ile Kanada sınırı toplamda 8 bin 900 kilometrelik sınır. Dünyadaki en uzun sınırı söyleyebiliriz. Turistik olan bölgedeki gümrük noktası geçişinde Rainbow köprüsünde bir araç patlaması gerçekleşiyor. Köprü Kanada ile ABD'yi birleştiriyor. Köprüyü geçtikten sonra ABD gümrük sınırına geliniyor. Patlama ABD tarafında gerçekleşiyor. Arabada iki kişinin olduğu bir de gümrük memurunun yararlandığı bilgisi var. FBI'ın terör birimi bölgede. Terör saldırısının ihtimali fazla. Birçok muhabir bunun bir terör saldırısı olduğunu, aracın patlayıcılarla olduğunu iddia ediyor ama teyid edilmedi. Başkan Biden'a bilgi verildi. Bu sınırda 100'e yakın gümrük noktası var. Bazıları işlevsel değil. Ayda 90 bine yakın aracın geçtiği gümrük noktası olduğunu belirtebiliriz. New York Valisi şu anda bölgeye gidiyor.

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