Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika ABD-Kanada sınırında patlama! - Gündem haberi

        Son dakika haberi ABD-Kanada sınırında patlama!

        ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

        BAZI SINIR KAPILARI KAPATILDI

        ABD-Kanada sınırındaki aracın infilak etmesi nedeni ile soruşturma başlatıldı. New York Valisi bölgeye gidiyor. Patlama nedeniyle iki ülke arasında bazı sınır kapıları tedbiren kapatıldı.

        FBI'DAN AÇIKLAMA

        Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

        Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

        TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

        New York, Niagara Şelalesi'ndeki Rainbow Köprüsü'ndeki araç patlamasına bir bombalı aracın neden olduğu ve terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın bildirdiğine göre arabadaki patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Çınar şu bilgileri aktardı:

        ABD ile Kanada sınırı toplamda 8 bin 900 kilometrelik sınır. Dünyadaki en uzun sınırı söyleyebiliriz. Turistik olan bölgedeki gümrük noktası geçişinde Rainbow köprüsünde bir araç patlaması gerçekleşiyor. Köprü Kanada ile ABD'yi birleştiriyor. Köprüyü geçtikten sonra ABD gümrük sınırına geliniyor. Patlama ABD tarafında gerçekleşiyor. Arabada iki kişinin olduğu bir de gümrük memurunun yararlandığı bilgisi var. FBI'ın terör birimi bölgede. Terör saldırısının ihtimali fazla. Birçok muhabir bunun bir terör saldırısı olduğunu, aracın patlayıcılarla olduğunu iddia ediyor ama teyid edilmedi. Başkan Biden'a bilgi verildi. Bu sınırda 100'e yakın gümrük noktası var. Bazıları işlevsel değil. Ayda 90 bine yakın aracın geçtiği gümrük noktası olduğunu belirtebiliriz. New York Valisi şu anda bölgeye gidiyor.

        REKLAM

        AYRINTILAR GELİYOR...

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu