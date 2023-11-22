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        Haberler Magazin Demet Akbağ'dan gülmeceli canlı biyografi sunumu - Magazin haberleri

        Demet Akbağ'dan gülmeceli canlı biyografi sunumu

        Demet Akbağ, İstanbul Komedi Festivali çerçevesinde sahnelediği 'Bir Demet Muhabbet' ile seyircilerine gülmeceli bir canlı biyografi sunumu yaptı. Akbağ'ın özel hayatından ve kariyerinden kesitler sunduğu, fenomen hale gelen karakterlerin meydana çıkış hikâyelerini, tiyatro sahnelerinde ve setlerde başına gelenleri eğlenceli bir dille anlatırken Türkiye'nin yakın tarihini ve tiyatroyla sinema sektörünün panoramasını da sunmuş oldu

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 22.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:24
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        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
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        İstanbul Komedi Festivali, bu yıl 6’ncı kez düzenleniyor.

        5 Kasım’da başlayan 3 Aralık’ta sona erecek olan festivalde, stand – up gösterilerinden; konserlere, söyleşilerden; tiyatro oyunlarına kadar birçok alanda her hafta onlarca etkinlik düzenleniyor.

        Bir hayli çeşitliliğe sahip İstanbul Komedi Festivali’nin gedikli etkinliklerinden biri Demet Akbağ’ın ‘Bir Demet Muhabbet’i… Stand – up değil, komedi içerikli tiyatro oyunu da değil.

        ‘Bir Demet Muhabbet’, gülmeceli bir canlı biyografi sunumu.

        Demet Akbağ, seyircilerini kariyerine başlamasına vesile olan yaşanmışlıklardan günümüze kadar olan süreçteki zaman tünelinde yolculuk ettiriyor.

        Seyircilerin Demet Akbağ’ın küçük rollerden başrole uzanan kariyer yolculuğundaki yapı taşı çalışmalarını, o çalışmalarda fenomen olmuş karakterlerin nasıl meydana getirildiğini kahkahalar eşliğinde seyrettiği ‘Bir Demet Muhabbet’in alâmeti farikalarından biri de kanımca Türkiye’nin yakın tarihini ve tiyatroyla sinema sektörünün panoramasının görülebilmesi.

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        Bu yıl, İş Sanat’ta sahnelenen ‘Bir Demet Muhabbet’i seyreden bir salon dolusu kişi, bir hayli keyifli zaman geçirirken sanıyorum başarıya giden yolda hangi kriterlerin başrol oynadığına zihinlerinde yer vermiştir.

        Anlatım tarzıyla Demet Akbağ’ın evinizin salonunda size özel bir gösteri yaptığı hissi uyandıran ‘Bir Demet Muhabbet’te yer verilen konulardan biri doğal olarak kendisinin Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar ile yolunun kesişmesi sonrasındaki kariyeri.

        ‘Otogargara’, ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?’ ‘, ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor’ ve ‘Aydınlıkevler’ ile hem Yılmaz Erdoğan ile hem de BKM ile birbirlerine sağladıkları katma değerlerin ortaya çıkmasındaki etmenlerin oluşum hikâyeleri…

        Elbette bunlara ek olarak yine karşılıklı sağlanan katma değerlerin sağlandığı BKM imzalı film ve TV yapımlarının ortaya çıkma hikâyeleri…

        ‘Bir Demet Muhabbet’in gözlerden yaş getiren sunumlarından biri de Demet Akbağ'ın dizinden yaşadığı sakatlık sonrası Mega Show’da Sezen Aksu taklidi yaptığı sırada yaşadıkları.

        Yakında SHOW TV’de yayınlanacak olan, Nezaket Coşkun'un yönettiği; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerinde yer aldığı dizi ‘Sandık Kokusu’nun Ankara Otogarı’ndaki çekimleri sırasında bir çığırtkanla yaşananlar da ‘Bir Demet Muhabbet’in favori kahkaha unsurlarından biri oldu.

        'Bir Demet Muhabbet'i seyredenler arasında Fulya Terim, Sedef İybar, Emel Müftüoğlu da vardı.

        ‘Bir Demet Muhabbet’i kanımca genç oyuncular, mutlaka seyretmeli. Zira, günümüzde sahip oldukları imkân ve setlerde kendilerine sağlanan konfora sahip olunmadığı dönemlerde meslektaşlarının neleri başardığını dinleyerek elindekilerle daha çoğunu başarma adına ufuk açabilir.

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        #İstanbul Komedi Festivali
        #Bir Demet Muhabbet
        #demet akbağ
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