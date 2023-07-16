Demet Akbağ, para kaybetmeyi tercih etti

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Demet Akbağ, gelişmesinde ustaların önemini şöyle anlattı:Çok fazla özel tiyatroda ustalarla çalıştım. Bu bana çok şey kattı. Bu tip mesleklerde okuldan ziyade usta-çırak ilişkisi daha önemlidir. Okul, teorik olarak tabii ki çok önemli ama okulu seyirci bitirtir oyuncuya... Çok iyi gözlemlerdim, algım açıktır, her oyuna çok erken giderdim. Yıldız Kenter ile çalışma fırsatım oldu. Okuldayken, Yıldız Hoca bana 'Arzu Tramvayı' oyununda ufak bir hemşire rolü teklif etti. O an ruhumu teslim ediyordum, çok mutlu olmuştum. Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu benim için bir ekoldür. İki sezon iki ayrı oyunla orada sahneye çıktım. Devekuşu Kabare, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, sonra Ortaoyuncular... Bu ustaların hepsinin hayatımda yeri ayrıdır. Müjdat Gezen, hem hocam oldu hem birlikte bir müzikal oyunda oynadık. Yani geçmişimde bu büyük ustalarla sahneye çıktığım için çok şanslı addediyorum kendimi.