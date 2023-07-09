Russell Crowe, şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı

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Oyuncular, her fırsatta dile getirir; "Oyuncunun emeklisi olmaz"…

Yaş ilerledikçe erkek oyuncular; 'Baba', kadın oyuncular ise 'Anne' karakterine bürünürler.

İleri zamanlarda ise alınan kilolar, ağaran saçlarla kameranın karşısına 'Dede' ve 'Nine' olarak geçerler.

Hayatın kanunu, doğal olarak oyunculuğa sirayet eder.

Tabii ki bazı filmler için az da olsa istisnai durumlar görülür ama genel anlamda her oyuncu, mesleğe devam ettiği sürece yaşına uygun rolleri canlandırmaktan kaçınamaz.

Kimi oyuncu; bu durumu kabullenir, kimi oyuncu ise emekli olmayı göze alır.