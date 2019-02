Yılmaz Erdoğan...

Çocuk olmaktan soğuk şehirler arası otobüslerde vazgeçti.

Babası beslenme çantasındaki otlu peynir kokusuydu.

Çocukluğunun bir bölümünü o dönem usul usul karbon monoksit yağan Ankara'da geçirdi.

Ve o dönem Ankara'ya usul usul kurşun da yağıyordu.

Ankara'da hiç sevişmedi.

Onun, kendisini sevebilme ihtimalini seviyordu.

Bir röportajımızda 'Adınızın Türk sinemasına nasıl geçmesini umarsınız?' şeklindeki soruma şöyle cevap vermişti;

'Hayallerinin peşinden koşan, izleyicilerini de o hayallerinin içine alıp birlikte yeni dünyalara kapı aralayan adam' olarak geçsin yeter.'

Çocuk yaşlarında peşinden koşmaya başladığı hayalleri, zaman zaman beğenilmemekten, işsizlikten, parasızlıktan yerlerde sürünse de her defasında sahibinin adının 'Yılmaz' olduğunu hatırlayıp bol ödüllü yazar, senarist, yönetmen, oyuncu ve varlık nedeni olan sektöre öğrenci yetiştiren öğretmen gerçekliğine uzandı.

Orta birinci sınıftadır.

Bir gün...

Türkçe öğretmeni Tülay Demiryöney, o gün başka bir sınıfın dersindeydi.

Nöbetçi öğrenci, Yılmaz Erdoğan'ın sınıfına geldi.

'Tülay öğretmen seni çağırıyor' dedi.

Orta son sınıfına konuk öğrenci olarak girdi.

Tülay Demiryöney;

'Çocuklar, bu arkadaşınıza iyi bakın. Çok iyi yazar olacak.'

Nereden mi bildi?

Eee, ne de olsa öğretmeniydi.

Babası Nazım Erdoğan, oğlunun mühendis olmasını istiyordu.

İTÜ İnşaat Fakültesi'ni kazanarak babasının hayalini gerçekleştirme adına ilk adımı atmıştı ama ayakları fakülteye gitmek istemiyor, elleriyse ha bire yazmak istiyordu.

Yılmaz Erdoğan, Hakkari'de doğduğu evin önünde babası Nazım Erdoğan ile birlikte.

İçinde bir anlatıcı vardı.

Hikâye anlatan adam olmalıydı.

Her sohbette insanların gözü önünde olanları anlatıyordu.

Yaşarken gülünmeyene Yılmaz Erdoğan anlatınca gülünüyordu.

Ancak anlatmak için her zaman uygun bir zemin bulamıyordu.

O zemini her zaman bulamaması ortaya 'Yılmaz Erdoğan'ı çıkardı.

Anlatamadıklarını yazdı, yazdı, yazdı...

Sonra da yazdıklarını cebine koydu.

2013'te 'Kelebeğin Rüyası'nın galası için gittiğim Dubai'de vizede yaşanan sorun nedeniyle havaalanında tutuklanmıştım. Sorun çözülüp ülkeye girdikten sonra Yılmaz Erdoğan, 'Yanı başımdan ayrılma. Seni hapishanelerden toplamayalım' demişti.