Bülent Emrah Parlak, 'Bülent Bey'in beyni oldu

Neden bir tiyatro kurma ihtiyacı hissettin?

Tiyatrocuyum ben. Konservatuvar ve BKM Mutfak mezunuyum. Her zaman tiyatroda olmak istiyorum. Sahnede olmak bizi her zaman daha çok geliştirir, duygu olarak her zaman besler. O yüzden sahneden kopmak istemiyorum, tiyatro yapmak istiyorum. 'Kendi tiyatromuzu kuralım, kendi yazdığımız ve dışarıdan da destekli oyunları oynayalım. İkisini beraber götürelim' dedim. 'Bülent Beyin Hikâyesi' buna vesile oldu.