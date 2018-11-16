Bülent Emrah Parlak, 'Bülent Bey'in beyni oldu

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Hayali oyuncu olmak değildi, mezuniyet oyunu aslında onun için haylazlık yapacağı yeni bir alandı.

Ne var ki sahneye çıkıp oyunculuk yapması küçük Bülent Emrah'ı başka bir çocuğa dönüştürdü.

O yaşına kadar ilk kez bir sorumluluğu omuzlarında hissetti.

İşte o sorumluluk duygusu 'Haylazlık bir yere kadar' dedirtti.

Öğretmenine, annesiyle babasına 'Haylaz değilim, başarılıyım' demek istiyordu.

Artık birilerinden 'Bülent, yeter. Bu kadar haylazlık yapma, yaramaz olma' değil 'Aferin Bülent' kelimesini duymak istiyordu.

Rolüne o bilinçle hazırlandı, çok çalıştı.

Çok çalıştıkça da oyunculuğu sevdi.