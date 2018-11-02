Özcan Deniz, Afra Saraçoğlu'nu sosyal medyada keşfetti
02.11.2018 - 07:43 | Güncelleme:
Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğa başlama süreci tam bir külkedisi hikâyesi. Figüran olarak rol aldığı ilk filmde fark edilmeyen Saraçoğlu, İnstagram'ın 'Keşfet' bölümünde fotoğraflarını gören Özcan Deniz tarafından keşfedildi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Haftanın Portresi'nde Afra Saraçoğlu'nun 3 yılda 5 filmde rol alacak kadar nasıl hızla yükseldiğini derledi.
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Afra Saraçoğlu... 21 yaşında. 3 yılda 5 filmde rol alarak yeni nesil oyuncular arasında yıldızını parlattı.
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Afra Saraçoğlu, oyunculuğa 2015'de henüz 18 yaşındayken Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Erkan Can, Tarık Papuççuoğlu ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı 'En Güzeli' adlı sinema filmiyle adım attı.
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'En Güzeli'nin yapım sorumluları, o dönem modellik yapan Afra Saraçoğlu'nun bağlı olduğu ajanstan filmde rol alacak figüran oyuncu talebinde bulundu. Ajans, figüran oyuncular listesine Afra Saraçoğlu'nun da adını yazdı.
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Figüran oyuncu olması nedeniyle 'En Güzeli'nde fark edilmeyen Afra Saraçoğlu'nun hayatı İnstagram'ın 'Keşfet' bölümüne yansıyan fotoğraflarıyla değişti.
Özcan Deniz tarafından keşfedilmesi Afra Saraçoğlu'nun yakaladığı ilk büyük bir şanstı. İkinci büyük şansıysa Özcan Deniz'in o günlerde 'İkinci Şans' adlı sinema filminin çekimleri için hazırlık yapıyor olmasaydı.
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Özcan Deniz, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve Nurgül Yeşilçay ile başrolünü paylaştığı 'İkinci Şans'ın deneme çekimlerine katılması yönünde Afra Saraçoğlu'na teklifte bulundu.
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Afra Saraçoğlu, deneme çekimlerinde başarılı olunca 'İkinci Şans'ın kadrosuna afişte adı 4'üncü sıraya yazılacak kadar büyük bir rolle katıldı.
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Filmin gösterime girmesinden sonra hakkında 'Türk sineması yeni bir yetenek kazandı' yorumu yapan Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte rol alarak dikkatleri üzerine çekerken sinemada 823 bin 83 kişi tarafından izlendi.
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Kariyer kapıları ardına kadar açılan Afra Saraçoğlu, bir yıl sonra 'Kötü Çocuk'da başrolde yer aldı.
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Büşra Küçük'ün aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 'Kötü Çocuk', Afra Saraçoğlu için iki kez özel bir film oldu.
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Birincisi rol aldığı bir filmin afişinde fotoğrafı ilk kez yer alıyor, adı büyük puntolarla yazıyordu. İkincisiyse filmde canlandırdığı 'Kayla'nın kendisi gibi babasız olmasıydı.
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Afra Saraçoğlu, kariyerinin ilk başrol oyunculuğu için "Kendimi ve sınırlarımı gösterebilme adına 'Kötü Çocuk' çok önemliydi. 'Karya'daki baba yarasıyla özdeşleşiyorum" yorumunu yaparken rol arkadaşı Sarp Akkaya, Özcan Deniz ile aynı fikri paylaşarak 'Türk sinemasının yeni bir oyuncu kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz' dedi.
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Afra Saraçoğlu, ilk TV dizisi 'Fazilet Hanım ve Kızları'nın iki sezon yayınlanmasıyla oyunculuğunu daha geniş kitlelere gösterebilme şansı yakaladı. İşte bu şansta da Özcan Deniz'in rolü vardı. Dizinin yapımcısı Özcan Deniz'in sinema filmlerinin ortak yapımcısı olan Avşar Film.
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Afra Saraçoğlu, yakaladığı şansları iyi değerlendirmek için ne yapılması gerektiğini iyi biliyordu. Çalışmak... Dizinin çekimlerinden dolayı yoğun geçen sezonun sonunda yaz aylarında tatil yapma yerine iki filmin setinde olmayı tercih ederek oyunculuk konusunda ne kadar istekli olduğunu gözler önüne serdi.
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Afra Saraçoğlu, ilk e-spor filmi olan ve gösterime bugün giren 'İyi Oyun'da 'Ada'yı canlandırdı.
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Kerem Bursin ile Mustafa Sandal'ın yapımcısı olduğu, Umut Aral'ın yönettiği 'İyi Oyun'da Afra Saraçoğlu, başrolleri Mert Yazıcıoğlu, Orkun Işıtmak, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş ve Kerem Bursin ile paylaştı.
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'İyi Oyun'un setinden çıkan Afra Saraçoğlu, ara vermeden 'Aşk Bu mu'nun setine girdi.
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'Aşk Bu mu'yu Ömer Uğur yönetirken Afra Saraçoğlu'na Kubilay Aka eşlik etti.
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Afra Saraçoğlu, 'Aşk Bu mu'da canlandığı böbrek hastası 'Gülüm' karakteriyle izleyicinin karşısına dram - romantizm türünde bir filmle çıkacak.
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Afra Saraçoğlu, yıldızını nasıl parlattığını 3 yıl önce başladığı oyunculukta 5 filmde rol almasının yanı iki farklı türdeki film için kameranın karşısına geçerek de gözler önüne serdi.
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