15 | 21

Afra Saraçoğlu, yakaladığı şansları iyi değerlendirmek için ne yapılması gerektiğini iyi biliyordu.

Çalışmak...

Dizinin çekimlerinden dolayı yoğun geçen sezonun sonunda yaz aylarında tatil yapma yerine iki filmin setinde olmayı tercih ederek oyunculuk konusunda ne kadar istekli olduğunu gözler önüne serdi.