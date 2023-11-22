Serdar Aziz'in Fenerbahçe karnesi! Bir varmış bir yokmuş...
Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 4,5 sezonda resmi maçların neredeyse yarısını kaçırdı. Sakatlık, teknik direktör tercihi ve cezası nedeniyle 234 maçın sadece 123'ünde şans bulabilen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 111 karşılaşmada ise forma giymedi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 'yerli kontenjanı' açısından en kilit isimlerinden biri olan Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle 19 Ekim'den bu yana formasından uzak kaldı.
Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyeri boyunca sakatlık problemleriyle uğraşırken, sarı-lacivertli kulüpte de bu nedenle birçok maç kaçırdı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Aziz, o dönemden bu yana sarı-lacivertlilerin oynadığı 234 resmi maçın yaklaşık %47,4'ünde forma giymedi.
Serdar Aziz 234 resmi maçta 172 kez kadroya girerken, sadece 123 kez forma şansı buldu.
SAKATLIĞI SEBEBİYLE 48 MAÇTA FORMA GİYMEDİ
Sakatlığı sebebiyle 48 maç kaçıran milli futbolcu, toplamda ise teknik direktör tercihi, cezası ve hazır olmaması nedeniyle 111 mücadelede forma giymedi.
Forma giydiği 123 maçın 112'sine ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, toplam 9760 dakika sahada kaldı.
SERDAR AZİZ'İN FENERBAHÇE'DEKİ SAKATLIK GEÇMİŞİ
18/19: Üst adale yırtığı - 2 maç kaçırdı
19/20: El bileği sakatlığı - 1 maç kaçırdı
19/20: Bacak saskatlığı - 2 maç kaçırdı
19/20: Diz sorunu - 2 maç kaçırdı
20/21: Bağırsak virüsü - 1 maç kaçırdı
20/21: Koronavirüs karantinası - 1 maç kaçırdı
20/21: Alt adale problemleri - 2 maç kaçırdı
21/22: Bel problemleri - 2 maç kaçırdı
21/22: Göz yaralanması - 5 maç kaçırdı
21/22: El kırığı - 2 maç kaçırdı
21/22: Kasık gerilmesi - 1 maç kaçırdı
21/22: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı
22/23: Kasık sakatlığı - 10 maç kaçırdı
22/23: Antrenman eksiği - 1 maç kaçırdı
22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı
22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı
22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı
23/24: Bilinmeyen sakatlık - 3 maç kaçırdı
23/24: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı
23/24: Artroskopi - 8 maç kaçırdı