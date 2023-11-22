Shakira'ya 120 milyon Euro kaybettiren aşk

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Shakira'nın avukatı Pau Molins, bu konuda bir hayli ilginç bir açıklamada bulundu. Molins, İspanya'daki çeşitli bölgelerdeki vergi ödeme farklılığından dert yanarak bu konuda ünlü müvekkilini örnek gösterdi.

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Sergio Ramos Pau Molins, Shakira'nın Gerard Pique ile değil de Madrid'de yaşayan, o dönem Real Madrid'in futbolcusu olan Sergio Ramos ile aşk yaşaması halinde banka hesabında 120 milyon Euro daha fazla para olacağını dile getirdi. Molins, bu durumun da İspanya'da uygulanan vergi yasalarının ülkenin bütün bölgeleri için eşit olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.