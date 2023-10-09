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        Haberler Dünya İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenledi

        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyu 500'den fazla hava saldırı düzenledi. Hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:36
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        İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

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        Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

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        Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

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        İsrail, Gazze kenti batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu El Garbí Camii ve çevresindeki bir çok bina kullanılamaz hale geldi.

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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti.

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        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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        Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.

         

         

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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

         

         

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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