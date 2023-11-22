Trabzonlu inşaat ustası hurda malzemelerle ahşap kamyonet yaptı

Marangoz dükkanı ve aletlerinin olmadığını belirten Çelik, "Sadece testere ve şarjlı matkapla bu hale getirdim. Bunun yapım süreci 15 gün sürdü. Çevremden 'Olmaz, yapılmaz.' diyen çok insan oldu. Ancak yaptıktan sonra herkes güzel bir eser olduğunun farkına vardı" dedi.

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"Özellikle yerli ve yabancı turistler çok beğendi. Hatta yabancı turistlerden 'Devlet sana bunun için ödül veriyor mu?' diye soranlar oldu. Biz bunun ödülünde değiliz. İstiyoruz ki neler yapabileceğimizi görsünler. Ahşap olsun, herhangi bir şey olsun, Türkler olarak yapabileceğimi gösterdim. Kendimle gurur duyuyorum."