Yenilenebilir enerji şirketleri pahalı mı? Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oldu. Enerji şirketlerinin ele alındığı programda Gözgör, şirketlerin 9 aylık bilançolarından yola çıkarak rasyolara bakıldığında hangi şirketin getiri vaat ettiğini açıkladı. Gözgör global ekonomideki gelişmeler ve bunun enerji sektörüne etkilerini ele alırken dünyadaki yeşil dönüşümün şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi.

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oldu. Enerji şirketlerinin ele alındığı programda Gözgör, şirketlerin 9 aylık bilançolarından yola çıkarak rasyolara bakıldığında hangi şirketin getiri vaat ettiğini açıkladı. Gözgör global ekonomideki gelişmeler ve bunun enerji sektörüne etkilerini ele alırken dünyadaki yeşil dönüşümün şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Gözgör, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin enerji sektörüne şimdiye kadarki etkilerini vurgularken enerjide görünüm yılın ilk üç çeyreğinde nasıl olduğunu anlatarak enerji için önemli bilanço kalemleri ve rasyoları dile getirdi.

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RAKAMLAR HANGİ ŞİRKETLERİ İŞARET EDİYOR?

Programda borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri ve defter değerlerinden yola çıkarak Fiyat/kazanç oranları Piyasa değeri/defter değeri gibi önemli rasyoların neyi ifade ettiği, rakamlara bakıldığında hangi şirketin öne çıktığı ele alındı. Gözgör enerjinin amiral gemisi Tüpraş başta olmak üzere diğer şirketler ve enerji ağırlıklı bir holdinglerde görünümün nasıl olduğunu değerlendirildi. Programda enerji sektöründe gelecek beklentileri tahminleri aktarılırken yenilenebilir enerji şirketlerini olumlu ve olumsuz etkileyebilecek gelişmeler ve bu şirketlerin hisse fiyatlarının yüksek olup olmadığı sorgulandı.

BORSAYI NE BEKLİYOR?

Borsa İstanbul'un geçtiğimiz yıl boyu hareketini ve bugünlerdeki seyrini yorumlayan Gözgör borsayı bundan sonra etkileyecek olumlu ve tersi gelişmeleri de dile getirirken özellikle benzer borsalara bakıldığında hisse senetlerinin ucuz mu pahalı mı olduğuna yönelik fikirlerini açıkladı.