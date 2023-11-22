Serdar Aziz, IQOS sigarayla görüntülendi
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Bebek'te özel minibüsünün içinde IQOS sigarayla görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, IQOS sigarayla görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan Aziz, ekim ayında Almanya'da ameliyat olmuştu. Yaşadığı ciddi sağlık sorunu sonrası toparlama aşamasında olan Serdar Aziz, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki Serdar Aziz, çıkışta özel aracına bindi. Aziz'in elinde IQOS sigara olması dikkatleri çekti.
Fenerbahçe'de bu sezon, şu ana kadar 8 maça çıkabilen Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle de 43 gündür forma giyemiyor... Aziz'in sahalara aralık ayında dönmesi bekleniyor.