Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Putin'den savaş yorumu: Trajedi

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın her zaman trajik bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:24 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yaşananları "trajedi" şeklinde tanımlayarak, "Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum. 2014'te Ukrayna'daki kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş, bu şok edici değil mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde sivillerin katledilmesi şok edici değil mi?" dedi.

        Putin, çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

        Zirvede bazı liderlerin Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerinden de söz eden Putin, "Bazı liderler konuşmalarında 'Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığından ötürü’ şok olduklarını belirttiler. Evet, elbette askeri harekat her zaman bir ülke için trajedidir. Bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz." diye konuştu.

        REKLAM

        UKRAYNA- RUSYA MÜZAKERELERİ

        Ukrayna’nın Rusya ile müzakereyi reddettiğini belirten Putin, "Rusya, Ukrayna ile görüşmeleri hiçbir zaman reddetmedi. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayan da Rusya değil Ukrayna’ydı. Üstelik devlet başkanları tarafından Rusya ile bu tür müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalandı." dedi.

        Putin, savaşın her zaman trajik bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum. 2014'te Ukrayna'daki kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş, bu şok edici değil mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde sivillerin katledilmesi şok edici değil mi? Doktorların, çocuklar üzerinde ameliyatlar yapması, çocukların vücudunda anestezi olmadan neşter kullanması şok edici değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü söylemesi şok edici değil mi?”

        "KÜRESEL EKONOMİK KALKINMANIN YENİ GÜÇLÜ MERKEZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"

        Dünyanın temel bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Putin, "Küresel ekonomik kalkınmanın yeni güçlü merkezleri ortaya çıkıyor. Küresel yatırım, ticaret ve tüketici faaliyetlerinin önemli bir kısmı, dünya nüfusunun çoğunun yaşadığı Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerine kayıyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Küresel ekonomide yaşanan sorunların, bazı ülkelerin kötü niyetli makroekonomik politikalarından kaynaklandığını anlatan Putin, “Ekonomi ve bankacılık sistemine trilyonlarca dolar ve avronun sürülmesi, küresel enflasyonda, gıda ve enerji fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

        Putin, ticari rekabette adil olmayan bazı adımların atıldığını, Kuzey Akım boru hattına yapılan "terör saldırısının" da buna örnek teşkil ettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu