Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dün akşam saatlerinde İsrail Hamas ile 4 günlük ateşkes konusunda anlaştı. Bir buçuk ayı aşkın çatışmalar sırasında İsrail, Gazze'de hastaneleri bombaladı, Gazze'ye yemek, su, yakıt akışını kesti.

Son açıklamalara göre Gazze'de 13 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'ye yönelik bu yoğun saldırılar da soykırım suçunu da sıkça gündeme getirdi. Bu kapsamda ABD'deki Stockton Üniversitesi'nden Holokost ve soykırım araştırmaları alanında çalışmalar yapan İsrailli Doçent Raz Segal, Guardian yazarı Owen Jones'a konuştu.

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İsrailli akademisyen Segal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında niyetini açık bir dille ifade ettiğini söyleyerek, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'deki tüm Filistinlileri Hamas'ın saldırılarından sorumlu tuttu. 2,3 milyon insanı bundan sorumlu tutmak soykırım dilidir. İsrailli üst düzey yetkililer, nüfusun yok edilmesi mesajı verdiler, hepsinin düşman olduğunu varsayıyorlar. " dedi.