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        Haberler Dünya Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?

        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında Gazze'de 13 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Holokost ve soykırım araştırmaları yapan İsrailli Doçent Raz Segal, "Gazze'de yaşananlar soykırım mı?" sorusunu yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:27
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        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dün akşam saatlerinde İsrail Hamas ile 4 günlük ateşkes konusunda anlaştı. Bir buçuk ayı aşkın çatışmalar sırasında İsrail, Gazze'de hastaneleri bombaladı, Gazze'ye yemek, su, yakıt akışını kesti.

        Son açıklamalara göre Gazze'de 13 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'ye yönelik bu yoğun saldırılar da soykırım suçunu da sıkça gündeme getirdi. Bu kapsamda ABD'deki Stockton Üniversitesi'nden Holokost ve soykırım araştırmaları alanında çalışmalar yapan İsrailli Doçent Raz Segal, Guardian yazarı Owen Jones'a konuştu.

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        İsrailli akademisyen Segal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında niyetini açık bir dille ifade ettiğini söyleyerek, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'deki tüm Filistinlileri Hamas'ın saldırılarından sorumlu tuttu. 2,3 milyon insanı bundan sorumlu tutmak soykırım dilidir. İsrailli üst düzey yetkililer, nüfusun yok edilmesi mesajı verdiler, hepsinin düşman olduğunu varsayıyorlar. " dedi.

        Segal sözlerini şöyle sürdürdü;

        Gazze'ye yiyecek, su, yakıt ve medikal malzeme akışının kesildiğini, hastanelerin bombalandığını görüyoruz. Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiçbir şey kalmadı, İsrail'in fosfor bombası kullandığına dair kanıtlar var. İsrail, bir ayı aşkın bir sürede 20 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. Bunlar yaşanırken İsrail'in Hamas'ı hedef aldığını söylemesi absürt. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin de söylediği gibi hedef 'yok etmek.' İsrail niyetini, dilini ve sahadaki şiddetin seviyesini açık bir şekilde sergiliyor. Kaç kişinin öldürüldüğüne bakılmaksızın niyete baktığımızda gözlerimizin önünde yaşananların bir 'ders kitabı vakası' olduğunu düşünüyorum" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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