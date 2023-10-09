İsrail-Filistin'deki gelişmelerin ardından dünyadan peş peşe açıklamalar

Hamas'ın başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak Gazze'ye götürürken İsrail'in de karşı saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

KKTC VE BOSNA HERSEK'TEN KINAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin tırmanmasından ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivillere yönelik her türlü şiddet kınanarak, "İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin tırmanmasından ciddi endişe duyuyoruz. Yaşananlar, İsrail-Filistin sorununa adil bir şekilde çözüm bulunmasının, acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden göstermiştir. İsrail-Filistin anlaşmazlığının, tarafların eşitliği zemininde yürütülen müzakereler yoluyla elde edecekleri iki devlet temelinde bir anlaşmayla sonuçlanması, önem arz etmektedir. Şiddet ve şiddet kullanımı her türlü barışçıl çabaya zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada daha fazla can kaybını önlemek amacıyla, tarafların sorumlulukla hareket etmeleri istenerek, çatışmaların en kısa sürede sona ermesi ile bölgede huzurun sağlanmasının temenni edildiği kaydedildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, İsrail ve Filistin arasında yaşananları derin endişeyle takip ettiğini ifade ederek, "Şiddettin her türlüsünü, özellikle de sivillerin zarar gördüğü şiddeti kınıyorum. Barış hepimizin koruması gereken evrensel bir değer." dedi.

Bosna Hersek'in dış politikasının barış, diyalog, eşitlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri baz aldığını aktaran Becirovic, "Bu bağlamda, sorunların çözümünde güç kullanılmasını da şiddetle kınıyorum. Bosna Hersek, mevcut çatışmalardan önce de İsrail ve Filistin'e barış çağrısında bulunmuştu. Bu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de son yaşananların İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanmasının "zorunluluk" haline geldiğinin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, şiddettin her türlüsünü kınadıklarını belirtti.