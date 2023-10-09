İsrail'de festival kabusa dönüştü! Genç kadın nasıl kurtulduğunu anlattı Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin hedefi oldu. Festival alanında 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklanırken, genç kadın nasıl kurtulduğunu anlattı

İsrail'de düzenlenen müzik festivali Hamas'ın hedefi olmuştu, festival alanında en az 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Hamas güçlerinin festivale düzenlediği baskının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, saldırıdan kaçmayı başaran kadın BBC'ye konuştu.

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Gili Yoskovich, İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivaline katılan yüzlerce gencin arasındaydı. Yoskovich, silahlı kişiler etrafında dolaşırken bir ağacın altında nasıl saklandığını anlattı.

"Her yerde silahlı kişiler vardı. Arabaların yanında durup ateş etmeye başlıyorlardır o an fark ettim ki öldürülmek çok kolaydı. Teröristler dört ya da beş yerden geliyordu. O yüzden arabama binmeye karar verdim ve biraz ilerledim. Bazıları bana ateş etti, arabayı bırakıp koşmaya başladı. Çok sayıda pomelo ağacının olduğu bir yer gördüm ve oraya gittim.

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"3 SAAT BOYUNCA ORADA YATTIM"

Bir ağacın yanına yattım, onlar ağaç ağaç dolaşıp ateş ediyorlardı. Etrafta insanların öldüğünü gördüm ama ben sessizce, hiç ağlamadan durmak zorundaydım. Bazı anlarda bana çok yaklaştıklarını hissettim, bacaklarım titriyordu ama gözlerim kapalı biçimde sessizce nefes almaya çalıştım. Ordunun geleceğinden emindim ama kimse yoktu, 3 saat boyunca orada yattım. Daha sonra beş ya da altı askerin olduğunu fark ettim, yanlarına gittim.

"İLK ÇIKAN BENDİM"

Sahadan ilk çıkan bendim. Diğerlerinin çıkması iki ya da üç saat daha sürdü, yol boyunca birçok insanın öldürüldüğünü gördüm."