Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı: Annesi yardım istedi!

Hamas'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç bir kadının fotoğrafları dikkati çekti.

Ricarda, kızına ne olduğunu öğrenmek istediğini dile getiren bir video paylaştı.

Dövme sanatçısı olduğu ortaya çıkan genç kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü, sosyal medyaya yansıyan cansız bedeninin olduğu fotoğraf ile saldırının meydana geldiği bölgede gerçekleşen festivale katıldığı zaman çekildiği fotoğrafta görülen, bacaklarındaki dövmelerden ve saç şeklinden anlaşılmıştı.

30 yaşındaki Shani Louk, müzik festivaline katılmak için geldiği İsrail'de Hamas güçleri tarafından kaçırıldı.

Hamas'a ait bir kamyonda yarı çıplak ve ciddi şekilde yaralanmış, hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Acılı anne paylaştığı videoda, "Bu sabah Alman vatandaşı olan kızım Shani Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızın arabada baygın halde olduğu bir video gönderildi. Sizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İLGİLENİYOR

Bild, Alman Büyükelçiliğinin de konuya müdahil olduğunu ancak Louk'ın durumun henüz belirsiz olduğunu yazdı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.