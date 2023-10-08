Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı: Annesi yardım istedi! - Filistin İsrail savaşı son dakika haberleri

        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı: Annesi yardım istedi!

        Hamas'ın dün İsrail'e başlattığı saldırıların ardından genç bir kadının kamyonun arkasındaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. 30 yaşındaki Shani Louk'un Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkarken, annesi yardım istedi. Bild, Almanya Büyükelçiliğinin de konuya müdahil olduğunu yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç bir kadının fotoğrafları dikkati çekti.

        ALMAN VATANDAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Hamas'a ait bir kamyonda yarı çıplak ve ciddi şekilde yaralanmış, hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

        30 yaşındaki Shani Louk, müzik festivaline katılmak için geldiği İsrail'de Hamas güçleri tarafından kaçırıldı.

        Dövme sanatçısı olduğu ortaya çıkan genç kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü, sosyal medyaya yansıyan cansız bedeninin olduğu fotoğraf ile saldırının meydana geldiği bölgede gerçekleşen festivale katıldığı zaman çekildiği fotoğrafta görülen, bacaklarındaki dövmelerden ve saç şeklinden anlaşılmıştı.

        REKLAM

        ANNESİ YARDIM İSTEDİ

        Alman Bild gazetesi, 30 yaşındaki kadının kaçırıldığını doğruladı ve annesi Ricarda'nın yardım istediğini yazdı.

        Ricarda, kızına ne olduğunu öğrenmek istediğini dile getiren bir video paylaştı.

        Acılı anne paylaştığı videoda, "Bu sabah Alman vatandaşı olan kızım Shani Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızın arabada baygın halde olduğu bir video gönderildi. Sizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

        ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İLGİLENİYOR

        Bild, Alman Büyükelçiliğinin de konuya müdahil olduğunu ancak Louk'ın durumun henüz belirsiz olduğunu yazdı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Shani Louk
        #Hamas
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu