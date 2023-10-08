Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı: Annesi yardım istedi!
Hamas'ın dün İsrail'e başlattığı saldırıların ardından genç bir kadının kamyonun arkasındaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. 30 yaşındaki Shani Louk'un Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkarken, annesi yardım istedi. Bild, Almanya Büyükelçiliğinin de konuya müdahil olduğunu yazdı
Hamas'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç bir kadının fotoğrafları dikkati çekti.
ALMAN VATANDAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hamas'a ait bir kamyonda yarı çıplak ve ciddi şekilde yaralanmış, hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
30 yaşındaki Shani Louk, müzik festivaline katılmak için geldiği İsrail'de Hamas güçleri tarafından kaçırıldı.
Dövme sanatçısı olduğu ortaya çıkan genç kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü, sosyal medyaya yansıyan cansız bedeninin olduğu fotoğraf ile saldırının meydana geldiği bölgede gerçekleşen festivale katıldığı zaman çekildiği fotoğrafta görülen, bacaklarındaki dövmelerden ve saç şeklinden anlaşılmıştı.
Alman Bild gazetesi, 30 yaşındaki kadının kaçırıldığını doğruladı ve annesi Ricarda'nın yardım istediğini yazdı.
Ricarda, kızına ne olduğunu öğrenmek istediğini dile getiren bir video paylaştı.
Acılı anne paylaştığı videoda, "Bu sabah Alman vatandaşı olan kızım Shani Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızın arabada baygın halde olduğu bir video gönderildi. Sizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.
Bild, Alman Büyükelçiliğinin de konuya müdahil olduğunu ancak Louk'ın durumun henüz belirsiz olduğunu yazdı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.