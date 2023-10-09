WSJ yazdı: Hamas'ın İsrail saldırısına İran destek verdi

Wall Street Journal'ın haberinde, Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin, Hamas'ın İsrail'e yönelik cumartesi günü başlattığı saldırıların İran güvenlik güçleri tarafından desteklendiği iddia edildi.

Saldırıya ilişkin kararın pazartesi günü Beyrut'ta düzenlenen bir toplantıda verildiği öne sürüldü. Toplantıda Hamas ve Hizbullah üyelerinin de bulunduğu İran destekli dört askeri grubun daha bulunduğu düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da saldırıda İran'ın desteği olduğuna dair henüz bir kanıtlarını olmadığını söyledi. ABD'li bir yetkili, henüz bu bilgiyi teyit edecek zamanları olmadığını dile getirdi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi de Hamas'ın tek başına hareket ettiğini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.