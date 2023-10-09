Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

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"ANLAMSIZ ŞEKİLDE OYUNDAN DÜŞTÜ" Ahmet Çakar/Sabah: "Sorunlu Beşiktaş, kazanarak bir nebze de olsa nefes aldı. Aboubakar'ın alıştığımız, klasik vuruşlarından biriyle maçın hemen başında Beşiktaş öne geçti. İlk yarıda oyunu domine eden, tamamıyla Beşiktaş'tı. İkiyi, üçü bulabilirlerdi ama olmadı. İkinci yarı Beşiktaş, anlamsız şekilde oyundan düştü. İstanbulspor belli oranda oyuna ortak oldu. Çok ciddi pozisyon bulamamalarına rağmen 1-0'lık skor onları hep oyunda tutmuştu ki bitime az bir süre kala Cenk'e yapılan harekette penaltıyla Beşiktaş maçı bitiriverdi. İstanbulspor için çanlar çok kuvvetli çalıyor. Kurtulmaları zor görünüyor."

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"BURAK YILMAZ DAHA FAZLA KOŞTU" Fatih Doğan/Sabah: "Taraftar ise bildiğiniz gibi… Dillerinde istifa sesleri ve dün ilk kez 5 dakika futbolculara sırtlarını da döndüler. Oyuna bakınca bu uyarıyı alan, sahada çimleri yolan, rakibi parçalayan bir futbolcu grubu görmedim. Maçın en hareketli isminin Burak Yılmaz olduğunu söyleyebilirim. Kulübede sahadaki bazı oyunculardan daha fazla koşu mesafesi yapmış olabilir. Taraftarın tezahüratla ikinci golde, penaltıyı Cenk'ten alıp Ghezzal'a attırması sosyolojik ve sportif açıdan altı çizilmeli. Bu Beşiktaş, G.Saray derbisini kazanırı vadetmiyor."