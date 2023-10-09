İsrail'de festival alanı Hamas tarafından basıldı, kaçış anları böyle görüntülendi!

İsrail'de festival alanı Hamas tarafından basıldı, kaçış anları böyle görüntülendi!

İsrail'de festival alanı Hamas tarafından basıldı, kaçış anları böyle görüntülendi! Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin hedefi oldu. 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu festival alanına katılanların kaçış anları görüntülendi.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin hedefi oldu. Çölde gerçekleşen festival alanında 260 kişinin cansız bedeni bulunurken, gençlerin festivalden kaçtığı anlar görüntülendi.

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Reuters'a konuşan 26 yaşındaki genç, "Kesinlikle bir katliamdı. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk, kendimi bir arkadaşımın yanında tamamen korkmuş halde, şok içinde buldum. Ne olduğunu anlamadan koştuk" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan videolarda Negev Çölü'ne paraşütlerle inen silahlı saldırganlar görüntülenmişti. 23 yaşındaki Zohar Maariv, "Ölüme hiç bu kadar yakın hissetmemiştim, bu sefer gerçekten sonmuş gibi hissetim" dedi ve bulunduğu araçtan atlamak zorunda kaldığını söyledi.

İsrailli yetkililer, festival alanında 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.