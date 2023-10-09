Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu. Cep telefonuyla görüntülenen büyük hortum görenleri şoke etti. Doğu Karadeniz'de fırtınanın hızının 50-75 kilometreye çıktığı bildirildi
Samsun'un Canik ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı..png
METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMUŞTU
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'den dün yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti..png
ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.