Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi

Evinde çıkan yangında ağır yaralanan uzman doktor, hayatını kaybetti Ankara'da kahreden bir olay meydana geldi. Kentte Uzman Doktor Alp Dolgun, evinde yemek yaparken yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangını söndüren Dolgun, alevlere müdahale ederken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dolgun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı

Ankara'da, evindeki mutfakta yemek yaparken çıkan yangında ağır yaralanan Uzman Doktor Alp Dolgun (58), yaşamını yitirdi. Dolgun'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre olay, 7 Ekim saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü´nde görev yapan Uzman Doktor Alp Dolgun, yalnız olduğu sırada evinin mutfağında yemek hazırlarken yangın çıktı.

Dolgun, yangını kendi imkanları ile söndürürken ağır yaralandı. Dr. Dolgun, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Dolgun'un yanık yarasına bağlı iç kanamadan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. REKLAM

Evli ve 2 çocuk babası olan Dolgun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alındı. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Dolgun'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Dr. Dolgun'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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